👁️ Qui pour surveiller la surveillance ? Nous !



Nombreuses seront les nouvelles équipes municipales à vouloir répondre au sentiment d'insécurité, allègrement disitillé par BFM, CNews et les politiques électoralisto-populistes à courte vue, par l'installation de systèmes de vidéosurveillance (qui ne protègent personne, donc, non, on ne parle pas de vidéoprotection...).

Bien entendu, rien ne sert de les seriner à grand coups d'études, de statistiques ou d'avis de la Cour des Comptes qui démontrent l'inefficacité de ce genre de dispositifs. Par contre, nous pouvons agir collectivement et totalement légitimement pour contraindre les municipalités à agir promptement et légalement et répondre à nos demandes.

Si nous ne pouvons plus empêcher nos communes d'utiliser ces mauvais outils, nous pouvons par contre agir concrètement pour qu'ils en paient le prix et en assument les conséquences.

Je vous propose donc un courrier à envoyer à toute mairie ayant mis en place des caméras dans son espace public.

À défaut de saturer le système de vidéosurveillance, on peut, ensemble, saturer le service juridique !