👁️ Qui pour surveiller la surveillance ? Nous !
Nombreuses seront les nouvelles équipes municipales à vouloir répondre au sentiment d'insécurité, allègrement disitillé par BFM, CNews et les politiques électoralisto-populistes à courte vue, par l'installation de systèmes de vidéosurveillance (qui ne protègent personne, donc, non, on ne parle pas de vidéoprotection...).
Bien entendu, rien ne sert de les seriner à grand coups d'études, de statistiques ou d'avis de la Cour des Comptes qui démontrent l'inefficacité de ce genre de dispositifs. Par contre, nous pouvons agir collectivement et totalement légitimement pour contraindre les municipalités à agir promptement et légalement et répondre à nos demandes.
Si nous ne pouvons plus empêcher nos communes d'utiliser ces mauvais outils, nous pouvons par contre agir concrètement pour qu'ils en paient le prix et en assument les conséquences.
Je vous propose donc un courrier à envoyer à toute mairie ayant mis en place des caméras dans son espace public.
À défaut de saturer le système de vidéosurveillance, on peut, ensemble, saturer le service juridique !
Acte 1 : Vérifier la légitimité des installations actuelles
À envoyer à votre mairie, si possible de manière collective !
Bonjour,
Je souhaite obtenir quelques éléments concernant les systèmes de vidéosurveillance installées à [insérer ici le nom de votre ville] afin de m'assurer que notre commune est conforme à la loi et suit les recommandations de la CNIL.
- La mairie de [Nom de la ville] dispose-t-elle bien d'un registre des activités de traitement qui ferait référence aux traitements liés au système de vidéosurveillance ?
- Où sont disposés les panneaux d'information conformément à l'article R253-6 du code de la sécurité intérieur pour le premier niveau d'information (niveau d'information minimal ?
- Où sont accessibles les informations de second niveau (niveau d'information détaillé) conformément aux article 13 du RGPD ou aux article 104 et article 116 de la loi Informatique et Libertés ? Pouvez-vous me confirmer que ces informations sont accessibles sans entrer dans une zone surveillée ?
- De quand date l'autorisation préfectorale de l'installation de nos systèmes de vidéosurveillance (conformément à l'article L252-1 du Code de la Sécurité Intérieur) ? Quelle est sa date d'échéance ?
- Avez-vous une liste précise des agent·es autorisé·es à consulter les vidéos (conformément à l'article R253-3 du Code de la Sécurité Intérieure) ?
- Pouvez-vous fournir l'analyse d'impact sur les données personnelles (AIPD) puisque notre système de vidéosurveillance conduit à « la surveillance systématique à grande échelle d’une zone accessible au public » ?
Je vous remercie de m'apporter ces éclaircissements.
Bien à vous,
Wam.
Je vous propose de préciser en commentaires les villes contactées ainsi qu'un résumé de leurs réponses !
Acte 2 : Les demandes en accès/modification/suppression
(affaire à suivre ! Tadadaam!)